Fernando Godoy prepara su matrimonio con Ornella Dalbosco: será en la “onda” hippie

Fernando Godoy reveló que se encuentra en los preparativos de su matrimonio con Ornella Dalbosco, su pareja desde hace varios años, y tras postergar la ceremonia por motivos del estallido social y la pandemia.

En efecto, las intenciones de casarse del actor de “Casado con Hijos” se remontan a 2019. “Ahora me estoy preparando, porque me caso a fin de año. No me caso solo, eso sí. Me caso con Ornella”, anunció entre risas.

De acuerdo con lo que relató Fernando, en el parte enviado a los invitados se lee: “Después de un largo período de reflexión, una niña de 5 años y un bebé, y dos pedidas de compromiso, decidimos casarnos”, según consigna Página 7.

Matrimonio inolvidable

“Hubo un tema de fechas que nos complicó, porque justo vino el estallido y ahí le había pedido matrimonio la primera vez”, rememoró el actor.

Luego, vino la pandemia, “y no me iba a casar con dos personas (de invitados) en ese período, así que esperamos, y ahora llegó el momento”, puntualizó.

“Dónde y cuándo y todas esas cosas son detalles que no puedo revelar, pero va a ser inolvidable y lo estamos preparando con mucho amor”, señaló el intérprete de Nachito Larraín.

Por último, confidenció que el evento “será en nuestra onda, que no es muy apoteósica, la verdad. Es más bien hippie”.