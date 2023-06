Francisca Valenzuela comenta sobre su experiencia en “The Voice” y del momento más emotivo

Francisca Valenzuela debutó como coach en la presente temporada de “The Voice Chile”, por las pantallas de CHV, y a la vez el programa de talentos ha sido su primera experiencia televisiva. La destacada cantante nacional definió, de entrada, con una palabra todo lo que ha significado por ella: “Emocionante”.

“Nunca había hecho nada en televisión antes. La experiencia desde lo sensorial, como estar en un estudio, con personas, con cámara, hasta la parte emocional de estar con concursantes, querer ayudarles a que logren sus sueños, ha sido muy emocionante”, señaló Fran en conversación con Página 7.

Asmismo, la intérprete añadio que “ha sido desafiante, he aprendido mucho, sentí que puedo aportar. He podido emocionarme y enamorarme más de la música, de una manera que no sé si me la esperaba”.

Respecto de cuál ha sido el desafío más grande en esta incursión televisiva, la autora del tema “Dulce” comentó que “creo que lo ha sido desde dos partes. En el sentido práctico, ya que nunca trabajé en televisión y no conocía la intensidad de estar en un estudio todo el día, era adaptarse a un nuevo ambiente de trabajo”.

“Uno viene entrenado con giras y con cosas exigentes, pero estar dos horas al día dentro del estudio con otro tipo de dinámica… fue un desafío poder sentirme cómoda, ser yo y al mismo tiempo rendir y ser la mejor como coach”, complementó.

Emotivo momento de Fran en “The Voice”

Acerca del momento que le ha dejado más huella durante su desempeño en el espacio de CVH, la artista musical rememoró cuando Francisca Martínez interpretó “Insulto”, en medio de las audiciones a ciegas.

“Me dejó muy afectada, porque es una canción súper personal para mí, que le dediqué a mi hermano y que es como un himno LGBTQ+. Fue muy emotivo”.

Cabe recordar que “Insulto” es un single compuesto e interpretado por Francisca Valenzuela, quien lo estrenó el año 2015.