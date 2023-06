“Habla más de...”: Diana Bolocco respondió al desaire de su excompañero José Antonio Neme

Al parecer la buena onda que existía entre la exdupla de animadores de “Mucho Gusto”, Diana Bolocco y José Antonio Neme, estaría acabándose. Esto después de que el martes pasado, el locutor radial ninguneó las labores de su excompañera en su nuevo canal.

“Yo digo las cosas y no me creen. Mira la Diana dónde está. Que ella cree que está haciendo programas, pero no. Ella está en el backstage”, dijo sobre el rol de Bolocco en el programa “The Voice”.

“La tienen para puro hacer los reels mostrando los vestidos. Ella tiene que exigir su lugar, no es que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado, a la par”, agregó el animador.

La respuesta de Diana

El primero que salió a defender a Diana fue Julio César Rodríguez, quien será su próximo compañero de animación en el esperado reality “Gran Hermano”. El rostro de “Contigo en la mañana” señaló que: “Acá con mi compañera Diana Bolocco que la veo brillar más que un diamante con su tremendo talento y espontaneidad en Gran Hermano”.

“¡Trabajando duro pero felices para ustedes! Haciendo lo que más nos gusta (en un rol fundamental jajaja)”, complementó el animador haciendo alusión al comentario de Neme.

Finalmente, Diana respondió. Según lo consignado por TiempoX, en el programa de farándula “Zona de estrellas”, el periodista Hugo Valencia se contactó con la animadora para preguntarle sobre los dichos de su excompañero.

Por lo que Bolocco contestó: “Hola, no tengo idea lo que ha dicho ni me interesa comentarlo la verdad. Como dice el dicho ‘lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan’. Un abrazo y gracias por preguntar”.