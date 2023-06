“Me las di de moderno y dije bueno”: Jordi Castell reveló que tuvo un fugaz romance con un hombre trans

En una de las recientes emisiones de “Tal Cual”, Jordi Castell reveló algunos detalles sobre su fugaz romance que tuvo con un hombre trans mientras se encontraba de viaje en Francia.

“Puedo decir que en este viaje yo tuve una experiencia no binaria. En Lyon conocí a un hombre, que nos gustamos, pinchamos, pero era un hombre trans”, comenzó relatando el fotógrafo sobre su última aventura en el viejo continente.

“Alto, regio, muy francés. Como que hicimos contacto y de repente yo le dije “quiero saber si eres gay, porque eres de los hombres lindos que he visto en Francia”. Y se mata de la risa y me dice “no, no soy gay, lo que pasa es que soy trans”, recordó.

En ese momento, Jordi confesó que en ese momento “me las di de moderno y dije bueno, entonces si no eres gay y yo te gusto, será que te gusta algo de mí”, contó y aseguró que era la primera vez que su galán experimentaba con un hombre.

Con respecto a su cita, el panelista de TV+ relató que: “Fuimos a un bar, en el bar duramos nada y terminamos en su casa… Tenía las cicatrices mínimas, las de las pechugas y abajo tenía una leve cicatriz, pero el resto tenía todo lo que tiene un hombre. Y nos gustamos y funcionamos increíble”, destacó.

“Pinchamos como pinchan dos hombres. Y nos vimos los tres días que estuve allá”, destacó Jordi Castell, develando que anteriormente en Chicago también se habría involucrado con una persona no binaria.