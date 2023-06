“No te victimices si te metiste en un matrimonio”: Jordi Martín le da con todo a Clara Chía

Ni los abogados del mejor bufete en España lograron darle una victoria a Clara Chía Martí, en su intento desesperado por mantener alejada a la prensa, en especial al periodista Jordi Martín, quien es el corresponsal del programa de farándula El gordo y la flaca en Europa. Gerard Pique demandaron al paparazzi por acoso y pedían a la justicia que lo mantuviera alejado a unos tres kilómetros porque él le ocasionó graves daños a su salud mental.

Nada le salió como lo esperaba la joven estudiante de marketing. “Señora Clara Chía sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín. Este informe (que em presenta) no le doy validez alguna porque usted no ha traído aquí al psiquiatra a que testifique”, afirmó el reportero que fueron las palabras que usó el juez para desestimar la demanda, durante la audiencia que se celebró este 07 de junio en España.

“Yo entiendo que tiene 23 años, que es una cría, que es una pobre chica, es pequeñita, es inmadura, que todo esto le viene grande. Que aparte, Shakira es un monstruo lo que tiene detrás: un ejército de fans que han ido contra Clara. Clara no puede ir de victimismo por bandera cuando se ha metido en un matrimonio”, enfatizó Jordi, quien estaba visiblemente molesto a su salida de los tribuales, pues afirmó que la pareja dijo barbaridades e incongruencias en su contra.

Piqué hizo todo lo que estaba en sus manos para proteger a su pareja, sin embargo, cada palabra que dijo fue usada en su contra, según el comunicador social. Aseveraría que Clara es una figura anónima y no pública. Entonces, la Fiscalía acotó que, si realmente ella quería ser anónima, ¿por qué publicaba fotos en el Instagram de Piqué?, quien tiene más de 22 millones de seguidores.

¿Shakira es la mala del cuento?

En su intento desesperado por alejar a la prensa de su pareja, el catalán alegó que el acoso de Jordi es en tan grado, que incluso sus hijos han llegado a sentirse mal. Esto, al parecer, le cayó muy mal al juez, quien lo cuestionó al preguntarle que, entonces, por qué no ha demandado a Jordi por sus hijos. Rápidamente, Piqué le echó la culpa a Shakira, alegando que ella se había negado.

Shakira y Clara Chía Martí La cantante y la novia de Piqué son comparadas por sus looks (David Ramos / @3gerardpique/Getty Images / Instagram)

Finalmente, Gerard retiró su demanda, pero la de Clara continúa, pero ella pidió que acortaran la distancia de alejamiento a un kilómetro. Ella durante su intervención, que duró una hora, presentó mareos y tuvo que detenerse por 20 minutos.

Jordi también comentó para “El gordo y al flaca” que el juez le preguntó si “Clara lo está utilizando para atacar la otra parte (Shakira)’ para yo dije: Claramente, sí”. En tono de burla, expresó que las autoridades penales del juzgado presuntamente estarían asqueadas por la forma en la que la pareja está usando una demanda tan superflua en esas instancias penales utilizadas para casos de asesinatos, extorsiones, secuestros y violaciones.

Por ahora, Jordi podrá seguir haciendo imágenes de Clara y Piqué, pues no han dado un veredicto sobre la acusación de la joven.