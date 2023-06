“¡Se pone a llorar hueonas!”: Teresita Reyes relató decepcionante cita que tuvo hace unas semanas

La actriz Teresita Reyes se sinceró sobre sus decepcionantes experiencias en el mundo de las citas que ha tenido recientemente. Ella habló sobre una cita a ciegas que tuvo con un dueño de fundo que fue organizada por una amiga, hace unas semanas.

Esta historia fue relatada en el podcast “¿Cuántos pares son tres moscas?”, en el cual participa junto a Antonella Ríos y Claudia Hidalgo. Ella explicó que no les quiso comentar antes porque le daba pudor, pero señaló que desde que enviudó la han intentado emparejar constantemente, a pesar de estar bien soltera.

Operación escape

“Llegó un amigo del sur y quiero presentártelo, tiene un fundo”, partió la actriz. Reyes contó que fue a la casa de su amiga, ya que no fue inmediatamente una junta entre los dos solos, “a mí me tienen que tratar con respeto, y piano piano llegamos al asunto”, precisó.

“No estaba nada mal el viejito, fíjate, estaba bien buen mozo”, contó sobre el aspecto de su cita. La actriz señaló que habló que está viuda y su situación amorosa, y por consiguiente le preguntó a él. El hombre se descargó de que su pareja lo abandonó, y le dejó a sus tres hijos que no le hablan, y terminó emocionándose.

“¡Se pone a llorar hueonas! ‘Es que tú no sabes lo que he sufrido, ha sido un calvario, esta vida’ (le dijo el hombre). Entonces, de tirar ni hablemos, estaba en una depresión espantosa”, señaló Teresita, quien entró en modo escape.

“Rápidamente me engullí el pastel de choclo, y le dije: ‘¡Uy, me están llamado, tenga una grabación, me olvidé! ¡Dios mío, la película! Perdón’”, señaló.