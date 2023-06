Tom Holland deja atónito a Hollywood con el anuncio de su momentáneo retiro

En su más reciente diálogo con el medio, ExtraTV, Tom Holland sorprendió a más de uno al confirmar que se retirará como mínimo un año de su actividad actoral, alegando que su último trabajo artístico le generó serios problemas en su salud psicológica y mental.

El gran causante del retiro momentáneo fue por su participación en la filmación de la serie de Apple TV+, The Crowded Room, un thriller psicológico que se estrenará este viernes 9 de junio, y que según Holland, lo dejó completamente agotado: “Estoy roto. Ese papel me quebró”.

Año sabático

El talentoso británico se ha ganado el corazón de millones de fanáticos y de la crítica hollywoodense gracias a sus actuaciones en diversas entregas donde participó el querido y famoso súper héroe de Marvel Studios, Spider-Man.

“Me voy a tomar un año y ese es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie. Me entusiasma saber cómo la va a recibir el público, el sentir que todo el trabajo que hicimos no fue en vano, pero el rodaje fue una etapa muy dura. El ser productor me llevó a lidiar con problemas cotidianos, me generó mucha presión el tener que resolver los dilemas del día a día”, explicó al canal mencionado, Holland.

Así mismo, el joven artista de 27 años agregó: “Me encantó producir, y yo no soy ajeno al trabajo duro, porque considero que cuanto más trabajas, mejor salen las cosas, y esa parte fue muy disfrutable. A pesar de eso, la serie me sacó fuerzas, me quebró, llegó un momento en el que pensé que ya era hora de tomarme un descanso”.

Creada por Akiva Goldsman, The Crowded Room cuenta también con la protagonización de la estadounidense, Amanda Seyfried. La miniserie está basada en hechos reales de Danny Sullivan, un hombre arrestado por su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979, y que, cuando es interrogado, empieza a recordar episodios traumáticos de su vida.