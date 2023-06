“Un engaño”: Vaticinan triste final para la relación de Maite Orisini y ‘Mago’ Valdivia

El psíquico Álvaro Santi estuvo de invitado al último capítulo de Sin Editar, programa de Pamela Díaz donde profetizó un triste final para la relación de Maite Orsini y Jorge Valdivia.

El ganador del programa Psíquicos, de Chilevisión, vio la suerte de varias parejas, incluso lanzó un par de vaticinios para la relación de la mismísima Fiera Díaz.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que anticipó “un engaño” en la relación de la diputada y el ex futbolista, que tal vez jamás se haga pública.

Posible infidelidad

Tras tirar las cartas y ante la sorpresa de Pamela Díaz, el tarotista fue enfático en señalar que “eso se va a terminar. Ahí hay un engaño”. Y no se quedó ahí, porque proyectó que “hay una infidelidad o, por lo menos, hay una situación que es como que está fuera del compromiso”.

También, expresó que “hay una información oculta que va a salir a la luz dentro de la relación de ellos. No sé si va a ser público o no. Al final sale el tres de espadas, que es traición. Alguien no se está portando muy bien acá”.

Sobre Tonka

El psíquico también habló de Tonka Tomicic y el futuro de su relación con Marco Antonio López, más conocido como Parived.

“Viene más información, vienen cosas bien complicadas y al parecer no va a quedar en mucho. La verdad es que no podría decir que están juntos ahora con estas cartas. Puede que tengan comunicación obviamente”, expresó.

Pese a todo, habló de la muerte de la flor, ya que aunque haya diálogo aún “como pareja no. Está pasando algo ahí, está cambiando esto”.