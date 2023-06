“Ahora me doy cuenta”: Marcela Brane reconoce haber quedado “en shock” porque su hija se fue a trabajar al extranjero

Marcela Brane reconoció este viernes haber quedado “en shock” con el viaje que su hija mayor, Milagros, realizó esta semana a Argentina, país donde se radicará debido a una oferta laboral.

La modelo y lectora del tiempo transandina, quien al igual que su hija dejó muy joven su hogar para buscar nuevos horizontes laborales, sinceró en conversación con lun.com que “todavía no caigo” ante la decisión de Milagros Brane de radicarse en la nación argentina.

El shock para la modelo

“Todavía no caigo. Cuando me dijo: ‘En cuatro días me voy’, me da un ataque. Aún estoy en shock. El miércoles me despedí de ella el aeropuerto”, contó la exconductora de “El tiempo”, en CHV.

“Siempre le gustó Argentina. Cuando íbamos de vacaciones se hacía amigos, le gusta la cultura, el país y se dio esta oportunidad y la aprovechó. Pero la idea de ella es seguir viniendo porque acá me tiene a mí y a su hermana menor. Y bueno, la más chica (17 años) se quiere ir a Europa”, prosiguió la argentina, quien en 2001 decidió dejar su país para probar suerte en Chile. En ese momento lo hizo dejando a sus padres con la pena de no tenerla a ella ni a su nieta cerca.

“Ahora me doy cuenta lo que sintió mi familia cuando me vine a vivir acá. Pobres. En ese momento a mis padres les dio mucha pena porque no solamente me venía yo, sino que también su primera nieta (Milagros, de 23 años). Pero ellos también querían que yo cumpliera mis sueños. Lo que pasa es que uno piensa que no te va a tocar tan rápido. Ahora estamos repitiendo la historia”, reconoció la también modelo y maquilladora, quien de todos modos, y a pesar de su pena ante la pérdida, valora la valentía de Milagros para probar suerte en un país que además atraviesa una severa crisis económica.

La valentía de Milagros

“Milagros es muy valiente, inteligente, aperrada y quiere salir adelante. Yo creo que le va a ir bien (...) Argentina está complicada hace años, como la mayoría de Latinoamérica. Pero ella se fue con trabajo así que es un poquito más fácil. Y de todas maneras, si le fuera mal, se devuelve. ¿Cuál es el problema?”, agregó.

“Claramente me da muchísima pena, pero no es que se me muera una hija (...) estoy tratando de darme fuerza, ánimo y pensar que puedo viajar para allá. Cuesta, porque ella deja el nido vacío y más adelante me va a tocar con la menor. Me salieron valientes mis niñas porque no cualquiera llega y se va. Por ese lado son mujeres empoderadas”, reflexionó.

“Yo sólo espero que ellas puedan ser felices y que conozcan personas que les hagan bien”, puntualizó Marcela, que casi se muere de la impresión luego de leer un tierno mensaje que le dedico Milagros en sus redes sociales.

“Me voy con la bendición y el ejemplo de quien también dejó su hogar joven para darme un futuro mejor. Gracias, mamá”, escribió la joven en sus historias de Instagram, cuyo testimonio de vida conmovió a su madre.