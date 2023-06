Alfredo Adame revela que sus hijos tienen prohibido entrar a su funeral

Alfredo Adame es una de las figuras más polémicas del medio, debido a que se ha visto envuelto en diversas controversias.

Ahora, el conductor sorprendió al revelar que la relación con sus hijos está peor de lo que muchos se imaginan.

Te contamos qué dijo, y qué pasó con los herederos del también actor.

Las declaraciones de Alfredo Adame

En una entrevista con el programa “Venga la Alegría”, el conductor de televisión fue cuestionado sobre la posibilidad de tener una reconciliación con sus hijos.

A lo que Adame respondió que ya dio instrucciones para evitar que los hagan acto de presencia en su funeral, ya que no desea verlos.

Cabe resaltar que con la única con la que sí se lleva bien es con su hija Vanessa, y es a ella a quien le solicitó que no permita que sus hermanos se acerquen cuando muera.

Estas fueron las palabras de Adame:

“No los voy a dejar entrar a mi muerte, a mi funeral, sólo van a ir ustedes todos los chismosos de los periodistas, mis amigos muy cercanos y todos los demás, pero de ellos nadie va a entrar, ya está escrito y la orden está muy clara. Con Vanessa, mi hija, no es una sugerencia y ella sabe que no tiene que dejar entrar a nadie de esa familia”, expresó el artista.

Además, el conductor aseguró que ya nunca podrá tener una relación con los hijos que tuvo con Banquells.

“No se va a dar (la reconciliación), yo no quiero nada con esas personas, no quiero nada, yo ya me desconecté, me deshumanicé y me desprendí y es lo mejor para mí. Yo no puedo convivir con esas personas, no puedo ni quiera pensar en ellos, no les deseo el mal tampoco, pero conmigo no hay arreglo de nada”, agregó.

La pelea de Adame y sus hijos

Desde hace algunos años, el artista rompió toda relación con sus tres hijos varones, luego de su divorcio con Mary Paz Banquells, pues las cosas terminaron muy mal entre ellos.

Diego, Sebastián y Alejandro se distanciaron de su papá, después de que hiciera varias declaraciones contra su mamá.

Los jóvenes manifestaron que su padre era una persona agresiva, por lo que prefirieron romper lazos con él.

Incluso, en una ocasión Adame aseguró que ellos no llevaban su sangre, lo que provocó que las cosas se pusieran más tensas.