El sexy look con el que Shakira habría respondido a su exsuegra tras reacción a su regreso a Barcelona

Shakira no deja de sorprender con sus atuendos sexys y modernos, y es que a sus 46 años deja claro que la edad no impide lucir sensual.

Desde minifaldas, hasta ajustados jeans, y tops, son algunas de las prendas con las que la famosa presume su cuerpazo y se ve como de 20.

Hace unos días la colombiana llevó una minifalda blanca con camisa de colores con el que deslumbró y ahora optó por un look mucho más sexy y atrevido .

Te recomendamos: “Le dio en el hígado a la bruja”, la reacción de madre de Piqué al regreso de Shakira a Barcelona y de vecina

El sexy y atrevido look con el que Shakira habría respondido a su exsuegra y dejó más enamorado a Hamilton

Shakira es la cantante más cotizada del momento y no solo triunfa con sus canciones y su línea de perfumes, también como imagen de productos y recientemente grabó un comercial para Papas Sabritas.

La colombiana llevó un atuendo muy sexy para el comercial y es que lució un mini short con corsé dorado y una capa de seda estilo boxeadora.

Su look lo complementó con unas maxi botas negras de plataforma y su cabello lo llevó suelto y con ondas, luciendo hermosa y como de 20.

Muchos dicen que Lewis Hamilton, el supuesto nuevo novio de Shakira habrá quedado impactado al verla con este look.

“Diosa, cada día se supera”, “es que se ve espectacular, Hamilton seguro quedó más enamorado”, “es que como no tener a Hamilton babeado si cada vez luce más diosa”, “OMG es que esta mujer nunca se va a ver vieja”, “que cuerpazo mi Shaki, divina”, y “amé este look tan sexy”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: “Está babeando por ella”, el lujoso regalo que Hamilton habría dado a Shakira y ella presumió en sus redes

Además, también aseguraron que este puede ser un look de indirecta para su exsuegra, Montserrat Bernabeu, quien es muy recatada y su estilo es más serio como el de Clara.

También muchos opinaron que parece un look de boxeadora, por lo que sería un claro mensaje a la madre de Piqué, quien no quedó muy contenta con su regreso a Barcelona.

“Uy me parece que esta es una pequeña indirecta de Shaki, como la bruja jaja”, “creo que fue la manera más elegante de responderle a la bruja que no la quiere ahí”, “uhh este look es súper sexy, me encantó”, “creo que por ahí va una indirecta a la exsuegra”, y “ella siempre tan bella y sexy y con indirectas jaja”, fueron algunos otros de los comentarios.