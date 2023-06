“Estamos volviendo de a poquito”: Marcianeke acompañó a Ignacia Michelson en su show en Passapoga

Ignacia Michelson y Marcianeke duraron solo una semana sin verse, ya que tuvieron un inesperado quiebre tras un conflicto mientras estaban en Buenos Aires.

De hecho, hace pocos días, la exchica realitry confesó que a pesar de “palabrearse” por redes sociales, ahora son solo amigos. Aunque parece que el cantante urbano se la quiere jugar, porque la noche de este jueves la acompañó a un show en el aniversario del Passapoga.

Al respecto, Ignacia Michelson declaró en Las Últimas Noticias, cuáles serían los planes de la pareja. “O sea, nos amamos, cuando hay amor todo se puede (…) Estamos volviendo de a poquito”, contó la ‘conejita’.

Por otra parte, la modelo valoró que Marcianeke se diera el tiempo de ir acompañarla en este evento que tenía que cumplir, pero que realizó muy contenta, porque “Me encanta bailar, me gusta bailar cosas sensuales, me encanta el tecno, la electrónica es mi pasión, soy DJ, eso es lo que más me mueve”, aseguró sobre su performance.

“Me pidieron otra vez, siempre quieren más de Nacha. No se aburren de mí”, declaró Ignacia Michelson.

