Jean-Phillipe Cretton confidenció qué aspecto de Pamela Díaz lo enamoró siendo tan distintos

En la edición de este jueves de “Hoy se Habla” estuvo de invitada Pamela Díaz, momento en el cual aprovechó de comentar acerca de su relación de pareja con Jean-Phillipe Cretton.

En medio de la entrevista la producción del programa la sorprendió con un despacho en vivo, desde el frontis de Chilevisión, con su novio, quien participó durante un rato de la conversación.

El conductor de “Podemos Hablar” confidenció que “el primer beso no nos lo dimos en el canal, fue en otra situación, porque cuando estábamos en el empleo no podíamos liberar nuestras pasiones, fue en un restorán”, según recoge Página 7.

Yamila Reyna le consutó cuál era el secreto del éxito en su relación, considerando que son tan distintos, pero pese a ello están juntos desde hace más de tres años.

“No sé”, respondió entre risas Jean-Phillipe, pero añadió que “por otro lado, tenemos nuestras diferencias que se encuentran en algún lugar, se complementan”.

“Por eso hemos logrado, contra todo pronóstico, estar más de tres años juntos y disfrutando mucho nuestra relación, acompañándonos. Yo creo que la clave es esa, ella está para mí cuando lo necesito y yo para ella cuando me necesita, como cualquier pareja, entregarse cariño, protección, confianza”, explicó.

En tanto, Pamela complementó que “tenemos la confianza de decir si a mí no me gusta algo y de verdad me voy a aburrir, decimos ya, ¿es necesario que vaya a verte si no lo paso bien?”.

“Todo un mundo nuevo”

Yamila también le preguntó al periodista qué fue lo que lo enamoró de Pamela. “Yo definí su personalidad como Narnia, cuando los niñitos entran al ropero y descubren todo un mundo nuevo atrás”, argumentó Cretton.

A mí me gustó mucho cuando vi más allá de la Fiera, de lo que vemos en televisión. La Pame tiene un mundo fascinante, que sigo descubriendo y eso es lo que me interesa de la relación, ver lo que pasa más allá, en otras situaciones. Eso es lo que me enamora”, sinceró el rostro de CVH.

A su vez, la “Fiera” apuntó que “no puedo decir que nuestra relación es hermosa, discutimos ene, hay cosas que jamás nos vamos a poner de acuerdo, y lo sabemos. Cuando en general lo pasamos bien es como tan perfecto que nos dura un tiempo, después una pelea y después de nuevo”.