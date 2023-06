Pamela Díaz reveló el momento en que se dio cuenta que era conocida: “Yo creo que fue después de...”

La icónica Pamela Díaz estuvo de invitada al podcast “The Ellas Show”, realizado por David Nicolás y “El Tomi”, y aparte de tirar la talla, les influencers le consultaron sobre la primera vez que ella se dio cuenta que era verdaderamente conocida.

Ella partió diciendo que siempre quiso ser famosa, “desde chica, era algo que tenía en mi mente a los 14 años, y todo lo que me ha pasado, lo he logrado, así que no me puedo quejar de mi vida”, afirmó.

“Yo creo que fue después de ‘Malta Morenita’, cuando hice las fotos de la cerveza, cuando salí en todos lados, en las micros, todavía están puestos en algunos lados mi póster”, continuó la “Fiera”.

En el programa, les animadores se familiarizaron con dicha campaña publicitaria, y Pamela contó “era chica, hace 20 años. Varias fotos que hicimos, salió en todos lados, se vendió muy bien la cerveza, y después de eso empecé a ser más conocida. Salí en Mekano y todo eso”.