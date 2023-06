¿Quién orquesta la intriga?: Comienza caída de la familia Mardones Nazir en “Juego de Ilusiones”

Los hechos se desencadenan catastróficos para la familia Mardones Nazir en “Juego de Ilusiones”, al menos a partir de los episodios de la próxima semana.

Pascual (Alejandro Trejo) arremete con todo en contra de Javiera y Joaquín, dado que les vendieron joyas robadas, información que él aduce no conocía antes de la transacción.

Además, en el adelanto del próximo capítulo se aprecia que Guillermo toma las riendas de la situación, ante sus sospechas, y encara a Irene, así como también a Mariana por la complicidad entre ambas, dado que sospecha del particular pacto entre ellas.

“Te hice una pregunta, Mariana, ¿qué cresta te está tapando mi mamá?”, exige el cantante.

Asimismo, se verá cómo reacciona Sofía tras enterarse del compromiso en matrimonio de su hermana y Rubén, enfatizando en que el abogado la utiliza. “¡¿Cómo la Camila es tan estúpida?!?, reclama.

La caída de la familia Mardones Nazir

No obstante, lo que causa mayor impacto del anticipo es la detención por parte de la PDI de la joven pareja, bajo el cargo de venta de artículos robados, con la intervención de Pascual.

“Las joyas que me vendiste ayer tienen un problema, son robadas, y no me quedó más alternativa que hacer la denuncia”, le manifiesta el mafioso.

A continuación, entran los funcionarios policiales al strip center de Irene, y se llevan detenidos a Javiera y Joaquín como principales sospechosos de una banda de ladrones.

La ola de esta desgracia salpica a la matriarca de la familia, pues personal de la PDI acude a la casa de Mariana para indagar sobre si conocía el verdadero uso de su tienda.

“¿Estaba al tanto que su negocio es una fachada para la venta de artículos robados?”, inquieren los uniformados.

Por último, se aprecia a Pascal llamando a la misteriosa mujer, a la que ya había informado de sus acciones previamente, para manifestarle que se viene “la caída” de la familia Mardones Nazir.