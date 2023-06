“Tuve un ataque de depresión”: Cristina Tocco habló del injusto despido que vivió tras la mentira de un colega

La actriz argentina Cristina Tocco fue recibida en “Tal Cual” siendo alabada por su larga trayectoria en televisión, y el animador José Miguel Viñuela recordó cuando ambos trabajaban en Mega, él en “Mekano” y ella en “Don Floro”, lugar del cual terminó siendo despedida alrededor del 2004.

Por lo que Marlen Olivari le preguntó por qué la echaron, y la actriz respondió “porque dijeron que había tenido sexo en un camarín (...) con el asistente de un sonidista, pobre flaco, lo echaron a él también”.

Ella negó rotundamente que esto haya sucedido, especialmente por lo concurrido que era el set de grabaciones de la teleserie. Tocco entregó más detalles debido a que hubo cambio en el directorio.

“En ese momento fueron un poco cobardones, a mí me citan a una reunión a puertas cerradas. Había llegado ese chisme, llegó un flaco que no le daba pelota y fue con el chisme e inventó que yo tenía sexo... una cosa insólita”, contó, pero no dio el nombre debido a que sigue vigente, quien también terminó siendo despedido.

“Toqué fondo...”

Cristina, en primer momento, pensó que la estaba agarrando para el leseo, pero no era así. “Cuando me dicen que era en serio, me da un ataque de llanto en la oficina, no lo podía creer”, señaló.

Con ayuda de una abogada, Alejandra Krauss, la actriz inició una demanda por injurias ya que estaba sumamente ofendida. Tocco no quería indemnización, sino que se asumiera y reconociera la injusticia por la que ella pasó.

Krauss demandó por el contrato debido a que encontró diversas falencias, sin embargo Mega llegó con cuatro abogados, quienes negaron que la habían echado por eso, sino que fue decisión del dramaturgo. “Fue un momento horrible”, afirmó.

Como ella seguía teniendo contrato con el canal, ellos le seguían pagando el sueldo, pero ella no quería cobrarlo más, “estaba ciega de furia”, contó Cristina Tocco.

Estos rumores e inventos sobre su persona y valores, le afectó profundamente a la actriz, tal como lo confesó en el programa. “Fue una cosa tan absurda, tan estúpida. Tuve un ataque de depresión, me tuvieron que medicar, toqué fondo como si se me hubiese acabado el mundo”, reveló.