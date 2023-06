“Uno de mis libros favoritos es la Constitución”: Marlen Olivari reveló que tiene intenciones de retomar sus estudios de Derecho

En el capítulo del miércoles de “Zona de estrellas”, invitaron a la show woman más reconocida de nuestro país, Marlen Olivari. En la sección “Zona de Vértigo”, ella se enfrentó a las preguntas del público y del panel.

Por esto, el periodista Manu González le consultó si es que siente presión por ser constantemente la “bomba sexy”. Este rol la hizo conocida en nuestro país, especialmente tras su paso por “Morandé con Compañía”.

Sin embargo, eso no le preocupaba a Marlen, quien dijo “a mí no me preocupa tener que dar una imagen, los demás pueden esperar lo que quieran. Pero, yo doy la imagen que considero correcta para cada instancia”.

En esa línea, la panelista de “Tal Cual” recordó otra faceta de ella, la universitaria. “Acuérdate que estuve estudiando derecho, estudié dos años”, partió.

“Espero retomarlo. A mí me gusta estudiar, me gusta leer. De hecho, uno de mis libros favoritos es la Constitución”, aseguró Marlen Olivari.