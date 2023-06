“Uno no puede cuestionar a alguien que dice que tiene cáncer”: Julio César Rodríguez habla sobre la mentira que le dijo Rafael Garay

Luego de ocho años desaparecido de las pantallas, este jueves Rafael Garay realizó una exclusiva entrevista en “Contigo en la mañana”. En el programa, el economista se reencontró con Julio César Rodríguez y aprovechó la instancia para pedirle disculpas tras conflictos en el pasado.

Cabe recordar que el exanalista de televisión salió de la cárcel en 2020 tras ser condenado por estafas reiteradas. Actualmente, regresó para explicar la querella que interpuso a su expareja, entre varios temas.

Sin embargo, el recuerdo de su falso cáncer terminal fue inevitable y entre bromas del comunicador sobre que era mitómano, Garay le pidió disculpas a Julio César.

¿Qué opina el JC de esto?

El periodista de Chilevisión habló de este reencuentro en una conversación con LUN, en donde contó “yo le hice la última entrevista en la que él decía que le quedaban meses de vida por un cáncer y estaba quedando ciego. En esa ocasión lo llevamos para todos lados del brazo porque él decía que no podía ver”, recordó.

Tras ser consultado sobre si aún estaba algo picado con el hecho, JC afirmó que no, pero que de igual manera “se distanciaron” tras el problema. Aunque junto al equipo “siempre cuestionamos su credibilidad, fuimos descreídos y actuamos con distancia”.

“Antes, cuando decía que tenía cáncer ¿qué podía hacer? ¿pedirle un certificado? Uno no puede cuestionar a alguien que dice que tiene cáncer, no hay otra opción que creerle. Ahora yo no soy quien para creerle o no. Yo espero, como ser humano, que él haya cambiado”, reflexionó el periodista sobre el diagnóstico.

A raíz de esta situación, Julio César decidió compartir un extracto de lo que fue la entrevista con Rafael Garay en “Síganme Los Buenos”, esto tras la insistencia de sus seguidores.