¿Volvería a las pantallas?: Mariana Marino respondió si es que regresaría a la televisión

La modelo argentina Mariana Marino está alejada de las pantallas que dominaba hace más de una década con su mediático paso por uno de los realities más exitosos de la historia chilena, “Mundos Opuestos”. Ahora, ella está dedicada a una disciplina completamente distinta, el pilates.

“Si estoy alejada, pero trabajando en lo que me dediqué ya hace ocho años que es el pilates”, partió declarando en una entrevista con La Hora. “Hay mucho campo para desarrollar, y no solo en el pilates, sino que en el campo holístico, como wellness no. Tiene que ver con desarrollar tres pilares”, agregó.

Ella señaló al medio citado que “me certifiqué en terapia primordial, que es coaching primordial, danza primal y meditación primordial. Reúne esas tres cosas lo que desarrolló un cordobés, y es a través del movimiento, la danza y la meditación”.

¿Volvería a la tele?

Al ser consultada si es que volvería a la televisión, dijo que no lo descarta, pero sólo si es que está relacionado con la disciplina a la que se dedica actualmente. “A mí me encantaría volver, pero donde sea un programa referido a lo que hago”, afirmó.

“No me veo volver a la tele como algo de lo que hacía antes, porque primero no me siento siquiera en la edad, lo que yo hacía antes es para alguien veinteañero”, concluyó Mariana Marino.