Yamila Reyna reveló frustrante experiencia con juguete sexual en pandemia

“¿Has usado juguetes sexuales?”. Con esa pregunta realizada por Pamela Díaz en su programa de Youtube, Sin editar, Yamila Reyna desclasificó una frustrante experiencia que tuvo con un dildo durante la pandemia.

Si bien, reveló que, a diferencia de La Fiera, ella le tenía gran cariño a los anillos vibradores, siempre los usaba junto a su pareja. Sin embargo, tras dos años en soltería y con el regalo tamaño XL que le dieron sus amigas, se atrevió a experimentar.

“Yo no usaba sola, fíjate. Y en pandemia yo ya venía sola, entonces mis amigas me dijeron estás insoportable y me mandan un regalo a mi casa...Pepe se llama”, dice en relación a un dildo.

Yamila Reyna y frustrante experiencia con dildo

“Preparé la casa, yo vivo en un primer piso con patio. Bajé las cortinas para que me vieran los vecinos, saqué a Ernesto (el perro para que no se traumara), puse música sensual, puse un paño en el velador para que se vea sexy y me caliente. Preparé el ambiente”, afirmó, pero no contaba con un importante detalle.

El regalo de las amigas no venía con lo más importante: las pilas.

“Cuando me tiro en la cama desnuda y prendo, no tenía pilas. Cómo me lo van a regalar sin pilas, qué hago yo con esto, sin pilas, en pandemia. No tiene ni una gracia, ahí lo dejé tirado”, reclamó.

Actualmente, señaló que lo usa para colocar los colet de pelo.