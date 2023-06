“Antes me afectaba mucho más”: Michelle Adam revela cómo enfrenta las críticas que recibe cuando no le achunta al tiempo

La reconocida meteoróloga Michelle Adam se abrió de forma sincera durante una entrevista con TiempoX, en la que abordó el tema de cómo enfrenta las críticas que recibe cuando no acierta con los pronósticos del tiempo. Como invitada estelar en el programa “Relaja2″, de TiempoX, Adam repasó momentos de su vida personal y trayectoria profesional.

Adam reveló que solía recibir muchas críticas cuando sus pronósticos del tiempo no se cumplían. “Antes llegaban más críticas respecto a que ‘no le achuntaste’, ‘achúntale alguna vez’”, compartió la meteoróloga. Reconoció que estos comentarios la afectaban, especialmente cuando había personas que dependían de la precisión de los pronósticos. Sin embargo, la experta enfatizó en que un pronóstico es simplemente la mayor probabilidad de que algo ocurra y que hay factores incontrolables que pueden influir en su precisión.

Según señaló, la experiencia y el tiempo le han ayudado a manejar mejor las críticas. “Antes me afectaba mucho más que hoy día”, declaró. Además, señaló que las críticas personales también forman parte de su realidad. Reconoció que no puede agradar a todo el mundo y que a veces las personas proyectan sus propias frustraciones en forma de críticas hacia ella.

Cuando las críticas se vuelven ofensivas, la meteoróloga tiene una estrategia clara: bloquear a los detractores. “Si alguien me quiere seguir y me va a estar ofendiendo porque me sigue, lo bloqueo”, afirmó rotundamente Adam. Esta medida le permite mantener su tranquilidad y enfocarse en su trabajo sin verse afectada por comentarios negativos que no aportan nada constructivo.