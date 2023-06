Estas son las polémicas peticiones de Ángela Aguilar antes de cada concierto

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más populares en la actualidad, por lo que en cada uno de sus shows suele hacer peticiones especiales.

Así es como la artista se siente más cómoda al momento de actuar ante su público.

Te mostramos cuáles son dichas solicitudes, y cómo es que ha logrado destacar.

¿Qué pide Ángela Aguilar en sus conciertos?

Algo curioso de la artista es que cuenta con una lista de exigencias para cada uno de los conciertos que da.

Como todo artista de talla mundial, ella tiene cierto requerimientos para poder sentirse cómoda.

A través de un video que circula en redes sociales, ella misma cuenta qué es lo que pide en su camerino.

Comenzando por incienso de palo santo, cuarzos de colores, los cuales tienen un significado especial, que no quiso revelar; además, le gusta que el lugar esté adornado con flores blancas.

En cuanto a la comida, pide fruta, sopas instantáneas y agua natural, que nunca le puede faltar para hidratarse.

Su ritual

Por otro lado, la intérprete cuenta con un ritual especial, y que la música es muy importante para ella, ya que no se ve haciendo otra cosa.

”Creo que es lo único que sé hacer en la vida y lo digo en el mejor sentido del mundo, no diciendo: ‘Como es lo único, es lo que voy a hacer’. No. Siento que socializar, entrevistas, ir a comer, salir, no sé, yo no sé hacer esas cosas, pero me subo a un escenario y me siento en casa”, dijo Ángela en una entrevista con el programa “Ventaneando”.

También contó cómo es el proceso para prepararse. “Me arreglo, el maquillaje es muy importante para mí, porque siento mi capa de ‘Superman’, cuando me pongo mis vestidos típicos y me pongo mi maquillaje”, agregó.