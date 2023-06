Magdalena Max-Neef prepara una transformación estética a los 62 años: “¿Encuentran que es muy ridículo a mi edad?”

Magdalena Max-Neef, reconocida actriz de 62 años, sorprendió a sus seguidores al anunciar una próxima modificación en su cuerpo. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Max-Neef reveló su deseo de hacerse un piercing en el ombligo, algo que siempre había querido hacer pero que consideraba “ridículo” a su edad.

En el video, la actriz mostró entusiasmada el aro para el ombligo que se había comprado, y compartió sus pensamientos al respecto: “Miren lo que me compré, un aro para el ombligo. Yo toda mi vida he querido tener un piercing en el ombligo. Encuentro bien ridículo que a los 62 años me lo ponga”, expresó.

“Todavía no me lo hago, pero ya me lo compré. Tampoco me he hecho un tatuaje, y me muero de ganas de hacer uno, porque los encuentro lindos. Algo piolita”, continuó contando la actriz.

Max-Neef no dudó en involucrar a sus seguidores en su decisión, preguntándoles directamente: “¿Cómo lo encuentran (el piercing)? ¿O es muy ridículo? Aunque me da lo mismo, me lo voy a poner igual, pero me interesa su opinión”.

Su post en Instagram fue acompañado por la pregunta: “¿Encuentran que es muy ridículo que a estas alturas de la vida me ponga un aro en el ombligo? Obvio que cuando ande mostrando mi aro, voy a andar un poco más ondera que hoy”.

La noticia rápidamente generó reacciones entre los seguidores de Max-Neef, quienes mostraron su apoyo y admiración por su actitud. Uno de ellos comentó: “¿Ridículo por qué? Eres libre de hacer lo que quieras”. Otro seguidor compartió su experiencia personal: “Yo me hice un aro en la nariz a los 49, siempre quise uno, pero ahora nada me detiene”. Los comentarios continuaron en la misma línea, elogiando la valentía y libertad de la actriz para hacer lo que le plazca.