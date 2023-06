“Pensé que no nos iba a llegar”: Periodista Rous Rauld habló de su percance con las marejadas de Cartagena

La notera Rous Rauld sigue quedando empapada por la marejada de la Quinta Región. Este viernes, a primera hora de la mañana, estaba haciendo un despacho para el matinal “Tu Día”, debido al fuerte clima que estaba aquejando a las costas.

Sin embargo, un inesperado accidente le sucedió a la periodista después de que una gran ola irrumpió y la dejó empapada. En el estudio lamentaron el evento, y ella reprendió al camarógrafo debido a que no le avisó.

Anteriormente, ya había sufrido esto con una ola, esta vez para el Canal 2 de San Antonio, aunque esa vez se le cayó el celular a la calle llena de agua.

“Ya no tengo frío”

Ella conversó con Las Últimas Noticias sobre este percance que vivió al aire. “Soy de acá, vivo en El Quisco y conozco el rompe olas de Cartagena”, partió

“Sé que ahí salta la ola y puede ser una buena toma para mostrar lo de las marejadas. Como la ola salta hacia atrás, pensé que no nos iba a llegar. Me puse de espaldas y de repente me llegó la ola”, agregó Rauld.

Sobre qué hizo tras quedar mojada, ella señaló que “lo primero que hice fue limpiarme los ojos porque me ardieron con el agua con sal”.

“Como el agua cayó desde arriba, me mojó todo el pelo y quedé con el pelo tieso y pegoteado. Después me dio frío y tenía los pies un poco húmedo”, continuó la profesional.

Rous tuvo que correr a la peluquería debido a que la llamaron de su trabajo en el canal Costa TV para animar el noticiero “Alerta Costa”. Finalmente, capeó el frío con una sopa de espárragos, un calienta camas y sus ochos perritos maltés acompañándola, “ya no tengo frío”, comentó.