Por qué Maite Perroni no ha dejado que los integrantes de RBD conozcan a su bebé

A unos meses de que dé inicio la gira de RBD, Maite Perroni está disfrutando al máximo la experiencia de la maternidad, junto a su esposo, el productor Andrés Tovar.

Algo que ha llamado la atención es que la actriz no ha dejado que sus compañeros de la agrupación puedan convivir con su hija Lía.

¿Por qué los integrantes de RBD todavía no conocen a la hija de Maite?

Previo al comienzo de los conciertos en México, Estados Unidos y América Latina, Christopher Uckermann y Christian Chávez dieron una firma de autógrafos, en la que compartieron algunos detalles sobre esta nueva faceta de su compañera.

“Hablé con ella, pero todavía no he visto a Lía. No nos ha dejado verla todavía... Es recién nacida”, dijo Uckermann ante las cámaras de “Hoy Día”.

El artista aseguró que desea conocer a la pequeña. “Pero ya nos tocará pronto”, agregó.

Christopher explicó que el principal motivo es que Maite y su esposo se encuentran en Estados Unidos, mientras que ellos están en México.

“He podido hablar con ella y se le siente. Está muy feliz y contenta”, dijo el actor.

Por su parte, Chávez también mostró su felicidad por ver a su amiga en una gran etapa. “Ya somos tíos nuevamente. Ya estamos grandes”, dijo el artista.

La maternidad de Maite Perroni

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz compartió que ella y su esposo, el productor Andrés Tovar, dieron la bienvenida a su hija Lía, siendo un momento muy especial para el matrimonio.

“¡Bienvenidas las desveladas, los pañales, junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos”, escribió Perroni, junto a una foto de las manos de los tres.

Además, la artista ha aprovechado para compartir algunos detalles sobre esta nueva faceta con sus fans en Twitter, mostrando lo feliz que está.