¡Será mamá por primera vez!: Natalia Rodríguez entregó la bella noticia en el estreno de su nuevo podcast

Natalia Rodríguez, quien se hizo conocida por su paso en el programa juvenil “Yingo” bajo se seudónimo “Arenita”, cambió su vida completamente después de mudarse a Dinamarca hace años.

Tras años manteniendo un perfil más bajo, Rodríguez decidió incursionar nuevamente en las comunicaciones y el día de ayer publicó el primer episodio de su podcast, “Chao! Me Largué”.

En esta primera entrega, la mayor parte del capítulo, ella se presentó a su audiencia y contó su historia; habló sobre sus años en dicho programa, su vida después de este en Chile, y su llegada a Dinamarca, como también su efímero paso por Suecia.

Se viene la bendición

En el tramo final del capítulo estreno, Natalia entregó una noticia que se tenía guardada en sus adentros, la cual se atrevió a hacer pública: ¡Será madre!

“Será mamá, si es que el universo, el dios sol, todo mi cuerpo y todo, lo permite obviamente. Por el momento tengo tres meses de embarazo, probablemente cuando ustedes escuchen este capítulo tenga cuatro, quizás un poco más”, señaló.

“Me lo tenía guardadito porque uno nunca sabe lo que puede pasar, y los primeros tres meses de embarazo son súper complicados. Dicen que hay muchas posibilidades de tener un aborto espontáneo”, contó “Arenita”.

Ella reveló que anteriormente sufrió un embarazo ectópico, donde le cortaron su trompa de falopio derecha. “Ahora está el embarazo bien situado en el útero, y todo está bien por el momento”, reveló.

Un mar de emociones

Sobre su estado emocional, Rodríguez aseguró que se encuentra: “feliz, conmocionada, nerviosa, triste, alegre, frustrada. Tengo un mar de emociones, no se los oculto, sobre todo cuando me enteré de esta noticia; no sabía si ponerme feliz cuando vi el test de embarazo”.

“Al principio me puse media triste porque tú sabes que tu vida cambiará, y a pesar de que fue algo que tú quisiste, porque fue mi decisión, la maternidad será deseada o no será. Es un proceso en el que vas a dejar de ser tú, una parte de ti muere, ya dejas de ser lo más importante”, afirmó Natalia.

Rodríguez dijo que se tendrá que despedir de muchos aspectos de su vida, como carretear y viajar, ya que dejó de ser lo más importante en su vida. “Viene un ser que necesita 100% de mí, que me cuide tanto físicamente y psicológicamente”, declaró.

“Por ese lado, es triste que se muera esa parte tuya, estar siempre para ti mismo, sola. Por ejemplo, si me pasa algo, por lo menos me pasa a mí sola, pero en el futuro si me llega a pasar algo en la vida, le va a afectar directamente a mi hijo”, continuó.

“Voy a intentar hacer lo mejor posible que puedo hacer, ahora estoy muy feliz, ya lo asumí en estos tres meses que han pasado. Estoy informándome lo que más puedo. Quiero ser lo mejor que puedo hacer dentro de mis capacidades y posibilidades, entregarle todo lo que no tuve a esta criatura”, añadió Rodríguez.

Ella concluyó que esto la emociona ya que cree que la ayudará a ser mejor persona, lo que es su principal propósito en la vida. “Estoy super ansiosa, curiosa de ver qué hay más allá”, cerró.