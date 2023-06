“Te pegaste el show”: Gino Costa reveló una escena de despecho que hizo cuando su expareja se estaba casando

El periodista Gino Costa estuvo de invitado en el último capítulo de “Podemos Hablar”, y en el punto de encuentro, se sinceró sobre un momento que lo mantiene humilde, una escena de despecho que se pegó cuando una expareja se casó.

Él señaló que esto fue en otros tiempos, en ese momento tenía 26 años, cuando tenía relaciones heterosexuales, y se encontraba muy enamorado de su polola de ese entonces. La expareja de su polola volvió, se metió en la relación, y le terminó pidiendo matrimonio.

“Ella formaba parte de mi círculo, todos mis amigos fueron a este matrimonio y yo no. Después supe que había intenciones de invitarme, pero el novio no quería”, contó.

“¡Me voy a matar!”

“Ese día yo estaba medio idiota, quería atención, y me fui a una discoteque solo, y me curé... muerto”, agregó. Entonces, Gino se metió al grupo de WhatsApp y le dijo a sus amigos: “¡Me voy a matar! ¡Estoy solo! ¡Nadie me vino a acompañar!”.

“Dejé la embarrada, vino un grupo no menor como de 30 personas, y le vacié el matrimonio. Llegaron todos a este disco, mujeres con vestidos, hombres con terno”, afirmó. Él los recibió con felicidad, y sus amigos estaban atónitos por su estado, ya que no estaba en peligro de suicidio.

Al final sus amigos se quedaron con él. Costa señaló que nunca más habló con la novia, y Vale Roth le comentó diciéndole que “Te pegaste el show, Gino”. El animador Jean Philippe Cretton terminó pidiendo aplausos para el “tóxico”.