Vale Roth mostró su figura postparto y confesó: “Voy a echar de menos mi guatita”

Apenas unas horas después de dar a luz a su hija Antonia, Vale Roth sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de su nueva figura. La exdeportista, conocida por su espontaneidad en redes sociales, no dudó en mostrar cómo quedó su cuerpo tras el parto.

[ Vale Roth enternece al compartir las primeras imágenes de su hija recién nacida ]

En una serie de historias en Instagram, Vale Roth reveló detalles del nacimiento de Antonia y expresó su emoción por la llegada de su primogénita. “Fue un parto normal, Antonia pesó 3 kilos 160, midió 49 centímetros y todo salió bien. Aunque todavía no quiero mostrar a Anto, tengo ciertos nervios debido a los psicóticos que pueden estar ahí afuera”, compartió la influencer.

Sin embargo, Roth no pudo contenerse y describió con entusiasmo la belleza de su hija: “¡Pero es tan bonita! Me derrito con esas manitos, esas patitas. Cuando abrió los ojitos y me miró, Miguel y yo no pudimos evitar llorar”. Vale Roth también agradeció el apoyo y la compañía de su esposo, Miguel de la Fuente, quien estuvo presente durante todo el proceso de parto.

Posteriormente, Vale Roth compartió un video frente al espejo, mostrando su abdomen postparto y bromeando sobre sus “calzones súper sexys” y añadió “Voy a echar de menos mi guatita”. Aunque admitió que echará de menos su guatita, resaltó que lo más importante es la salud de Antonia: “Todavía no han pasado 24 horas y no me importa cómo luzca en este momento. Lo importante es que Anto esté bien”. Además, la influencer reveló que no necesitó puntos de sutura tras el parto.