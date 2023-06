“Yo les tengo una sorpresa...”: Aranzazú Yankovic lanzó una broma que tomó de sorpresa a sus compañeras de “Milf”

El día de ayer se emitió el último capítulo del programa “Milf” de TV+ tras más de seis años al aire. En esta edición de despedida, hicieron una compilación de los mejores momentos del programa a través de los años.

En esa línea, la animadora Titi García-Huidobro, quien se unió hace unas semanas al espacio, comenzó a agradecer a todas las panelistas que han estado en el programa.

“No podemos dejar de saludar a todas las Milf que pasaron por el programa, no me quiero olvidar de nadie, ustedes me ayudan”, partió la también panelista de “Sígueme y te sigo”.

“Me ilusioné”

“Claudia Hidalgo, Javiera Acevedo, Maly Jorquiera, Renata Bravo, Yazmín Vásquez”, enumeró García-Huidobro, y la actriz Aranzazú Yankovic le empezó a ayudar, primero señalando que Vásquez fue súper importante.

“Andrea Hoffmann, Claudia Miranda, la Majo, Francisca Sfeir, la Pancha Merino, Gaby del Río también”, complementó Yankovic. Una vez terminada su enumeración, señaló que “yo les tengo una sorpresa, ¿les puedo dar mi sorpresa?”, mientras se paraba.

Ella se dirigió a la puerta, y contó que “yo me di la libertad de invitar a todas las Milf pa’ que entren”, y abrió la puerta, sin embargo no había nadie más.

“¡Ahhh! ¡Se la creyeron! Es broma, estaban serias, vi seriedad en el momento. Yo vi caras de miedo”, bromeó mientras volvía a su asiento. “Me ilusioné”, dijo Francesca Conserva. “No sé a quién más me falta”, agregó Aranzazú.