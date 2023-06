Rodrigo Sepúlveda habló sobre su nuevo desafío tras el cambio de “Meganoticias Alerta” a la semana

Un cambio en la estructura de la mañana de Mega fue anunciado en estos días. El matinal “Mucho Gusto” tendrá una hora menos, sumará a más panelistas, y el noticiero “Meganoticias Alerta” empezará a las 12 hrs y comenzará a ser emitido de lunes a viernes.

El periodista Rodrigo Sepúlveda tendrá un rol fundamental en este cambio como el conductor del noticiario del mediodía. Él conversó con Página 7 sobre este desafío que asume con seriedad, “nos ha preferido durante 3 años, y que ahora la invitamos a que nos acompañen durante la semana”, partió.

Él espera que este noticiero mantenga su esencia que lo caracteriza. “Seguir siendo un espacio donde las personas se sientan escuchadas e interpretadas. Características que hicieron que este noticiero fuera el líder en su franja horaria”, agregó Sepúlveda, siendo la única diferencia el cambio de horario.

“Mega Mañana”

“Nuestra única intención, es entregarle a la audiencia una propuesta distinta que los acompañe desde la entretención y lo informativo (..) Será una ‘Mega Mañana’ que tendrá de todo, y puntualmente en Alerta, que será el espacio que yo conduciré, como siempre, el público seguirá siendo una pieza fundamental en nuestro noticiero”, aseguró el periodista.

Por otro lado, no se aventuró a hablar sobre el futuro de la edición de los fines de semana de “Meganoticias Alerta”. Al medio citado, Rodrigo señaló que “Esas son definiciones que comunicará oportunamente la dirección de Prensa. No me parece prudente adelantarme a ello”.

“En todo caso, quien conduzca el Alerta los fines de semana, se encontrará con un tremendo equipo y una audiencia muy fiel”, cerró Sepúlveda.