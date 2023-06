¡Ufff! Envía audio a exnuera, pensando que era la actual

La usuaria de TikTok @sophkerschena compartió una experiencia incómoda y confusa en la que su exsuegra le envió un mensaje de voz por error, pensando que estaba hablando con la nueva novia de su hijo.

Después de recibir el mensaje de voz inesperado, la joven no dudó en enviarle un mensaje a su exsuegra, aclarándole que no es Soph, la actual novia, sino la ex.

En su respuesta, le dice: “Hola, Caro. ¿Cómo estás? Tanto tiempo... Yo soy Soph, la ex de Lucas, no Soph la actual novia, pero bueno, espero que estén muy bien. ¡Besos!”.

Al darse cuenta de su error, la exsuegra respondió incómoda: “Ahhh, mismo nombre tenía que ser”.

Viral

Este intercambio se volvió viral en TikTok con más de 300 mil visitas y generó todo tipo de comentarios.

Los usuarios dejaron comentarios como: “Jajaja encima no es un nombre tan común”, “mi ex y actual se llaman Nicolás y cuando hablo con mí abuela de Nico me dice: ‘Pero no te habías peleado o ya te arreglaste’”, “obvio que se iba a llamar Lucas”, “ojalá me llamara igual que su actual, así al menos me habla”, “¿Será que fue intencional ese audio de la suegra? Nunca lo sabremos…”, “esto es una joya” o “cosas que nunca me van a pasar gracias a Dios”.

