“Ahhh pero pa Gran Hermano...”: Chascarro en “Contigo en la Mañana” con comercial de YouTube deja ola de bromas

En “Contigo en la Mañana” mostraban videos de frío, a raíz de las heladas que afectaron hoy a la zona central, pero algo inesperado ocurrió.

Porque cuando mostraban videos de YouTube se coló una publicidad, lo que hizo de inmediato que en redes sociales bromearan al programa por no pagar la versión Premium.

La tele no tiene plata ni para el YouTube Premium pic.twitter.com/ccAV6QZ9UQ — Televisivamente (@Televisivamente) June 12, 2023

“Hay un navegador llamado Brave donde no te salen anuncios, recomiéndenselo a Julio César”; “Jajajjaa eso estaba viendo q flaite. Ahhh pero pa gran hermano”; “adblock y chao”; “como cuando hacían llamada múltiple con zoom y se les cortaba a los 30′”; “Viejos que no saben como avanza la tecnologia. No son capaces ni de descargar el video antes de ponerlo. Demostrando que improvisan en vez de planificar”, reaccionaron algunos televidentes.