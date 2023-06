“Alguna mínima cuota de razón tenía yo”: Neme cuenta la firme sobre añejo conflicto con José Luis Repenning y Priscilla Vargas

José Antonio Neme estuvo como invitado en el programa de farándula “Qué te lo digo”, en donde lanzó un particular análisis del programa conducido por Priscilla Vargas y José Luis Repenning, “Tu Día”, su competencia en el horario matinal.

“Creo que ellos han hecho un súper buen trabajo, de verdad. Lograron sacar a Canal 13 del forado en el que lo dejó el proyecto anterior”, expresó sobre la dupla de la señal.

“Pusieron a Tu Día en la competencia de matinales, de igual a igual. Punto para Priscilla, punto para Repenning y para todo el equipo detrás, al cual conozco en parte”, agregó.

Eso sí, aseguró que la propuesta del excanal del angelito no le atrae: “Ahora, el estilo… a ver, quiero que esto quede súper claro. Pienso que ellos lo han hecho súper y están instalando un estilo. Y está bien, me gusta, porque tiene identidad. Y, probablemente, el programa está hecho a medida para ellos… especialmente para ella, diría yo”, sostuvo.

“(Pero) no es un estilo que a mí, particularmente, me guste. Y que no me guste a mí no significa que sea malo, ojo”, enfatizó Neme.

“Ellos están haciendo algo que en EEUU se hace desde la década del 50 ¿Recuerdan las películas de Doris Day con Rock Hudson? (…) Es un poco ese estilo el que están cultivando: una familia cariñosa, como ese grupo de amigos, porque suman a Michelle Adam y Gianfranco Marcone”, comparó.

Aunque, destacó que “me parece que es un diseño que ha funcionado. Hay gente que quiere ver eso y está muy bien. No es lo que a mí me gustaría hacer, porque yo soy más el escándalo”, detalló.

Conflicto de antaño

Ante este gran análisis sobre la competencia, Sergio Rojas una fuerte crítica que lanzó contra los periodistas que trabajan en los noticieros, que solo llegan al estudio a leer el teleprónter, tildándolos de “personas etéreas” y sin opinión.

En ese momento, la exdupla de prensa de Mega se molestó. “No solo se enojó Repenning, también la Priscilla y otras personas”, confirmó Neme sobre este rumor.

“Cuando yo dije eso, ellos (efectivamente) estaban convertidos en robots leyendo telepronter. Después de eso nace ‘Sepu’, nace Priscilla… las cosas cambiaron”, explicó .

Finalmente, Jose Antonio se lanzó flores y argumentó que “alguna mínima cuota de razón tenía yo, porque en ese momento ninguno de ellos hacía lo que hace hoy” y que luego del Estallido Social “la gente obligó a los canales televisión a salir de esas preguntas robóticas”, cerró.