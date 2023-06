Cae preso un acosador que amenazó con una bomba a Taylor Swift

(Jamie McCarthy/Getty Images for MTV)

Son muchas las personalidades públicas la que han reiterado la tesis de que la fama no siempre es buena porque conlleva muchas veces a episodios ligados a fanáticos bastantes incómodos, traumáticos y citando el caso extremo del ex The Beatles, John Lennon, hasta fatales.

Otra vez un artista es víctima de un acosador. Este último fin de semana se conoció que Taylor Swift, quién es tendencia en la actualidad gracias a su exitosa gira “The Eras Tour” y por el anuncio de la visita de la misma a Latinoamérica (Argentina, Brasil y México), fue noticia de nuevo, pero esta vez por un evento negativo al conocerse que un fanático intentó entrar a su casa luego de varios capítulos de acosos y amenazas, entre una de ellas, involucrando una bomba.

Taylor Swift. Fuente: Instagram @taylorswift.

Acosador preso

Aunque la noticia recién es que se está dando a conocer, la problemática de acoso que sufrió la cantante de 33 años data desde el pasado mes de marzo, primero recibiendo mensajes por la red social, Instagram, hasta que finalmente el acosador se hizo presente cerca de su domicilio.

El protagonista es Mitchell Taebel, acusado de acoso, invasión de la intimidad, intimidación y hostigamiento, ya que según la cadena CNN, entre los llamados de atención para las autoridades se destacó un mensaje de voz en donde indicó que “llevaría felizmente una bomba si no podía estar con su alma gemela”.

Pero no solo Taylor fue el blanco de las amenazas, ya que también apuntó contra su padre, su equipo de seguridad e incluso contra sus bailarines. Este acoso se alargó durante dos meses y terminó con Taebel volando desde Indiana hasta Nashville para visitar la casa de Swift, siendo la primera vez el pasado 5 de mayo cuando se hizo pasar por periodista, llegando a pedirle a los trabajadores de Swift que le comunicaran que estaba soltero.

Por todo esto, el 2 de junio fue detenido en el condado de LaPorte, Indiana, con una fianza de 15.000 dólares y una presentación judicial obligatoria el próximo 27 de julio del presente año en curso.