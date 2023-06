Conductora de Uber causa furor en Santiago con su auto decorado completamente de Hello Kitty: “¡Se devuelven para tomar fotos!”

La ciudad de Santiago ha sido testigo del furor desatado por un inusual auto de Uber decorado completamente con motivos de Hello Kitty. La conductora responsable de esta creación, Blanca Ysabel Albarran, de 35 años y origen venezolano, ha capturado la atención de los transeúntes y pasajeros con su peculiar vehículo.

Albarran, quien lleva seis años en Chile, confesó su fanatismo por la popular gatita japonesa desde su infancia y relató que decidió llevar su amor por Hello Kitty al siguiente nivel al decorar su automóvil de marca Volkswagen. “Fui fanática de Hello Kitty desde muy pequeña, por lo que siempre decoré mis autos con algo, pero esta vez quise ir más lejos”, afirmó entusiasmada.

auto de hello kitty Blanca causa furor con la llamativa decoración de su auto. Imagen de internet

La conductora ha personalizado el interior del vehículo, incluyendo el volante, los asientos y la palanca de cambios, con detalles alusivos a Hello Kitty. Sin embargo, la verdadera atracción se encuentra en el exterior, donde el capó muestra el rostro sonriente de la gatita y las ruedas delanteras están adornadas con sus característicos bigotes.

La mujer ha invertido más de un millón de pesos en esta decoración, pero según señaló el esfuerzo ha valido la pena. Los usuarios de Uber que han tenido la oportunidad de viajar en su vehículo se han mostrado emocionados y sorprendidos al ingresar al mismo. “Ayer llevé a unas gringas que llegaron hace poco a Chile y cuando pasé por ellas gritaron de la emoción, sacaron miles de fotos”, reveló la conductora.

La presencia del auto de Hello Kitty generó un fenómeno inesperado. Según señaló Blanca, parejas y transeúntes se han visto atraídos por el singular vehículo. “Es una cosa increíble cada día me sorprende mas la cara que pone la gente cuando ve el auto es una forma única… incluso hay parejas que me ven y se devuelven para tomar fotos, hacerme preguntas y ver el auto. Cuando hago las entregas del emprendimiento se toman fotos en el auto”, contó a T13. El automóvil de Albarran se ha convertido en un punto de encuentro y un imán para los curiosos.

Además de trabajar como conductora de Uber, Albarran también administra un emprendimiento de flores y regalos personalizados. “Los productos más vendidos son los de Hello Kitty y creo que se debe a que llegó en el auto”, expresó Albarran con satisfacción.