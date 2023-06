“Es multimega hiper millonaria, pero no tiene efectivo”: Aseguran que Daniela Aránguiz tendría serios problemas económicos

Durante la última emisión de “Qué te lo digo”, los panelistas de farándula revelaron que Daniela Aránguiz estaría preparando el divorocio definitivo de Jorge Valdivia y además, estaría pasando por serios problemas económicos por culpa del exfutbolista.

“Me contaron fuentes cercanas que Daniela Aránguiz estaría evaluando la posibilidad con sus abogados de hacer un divorcio culposo, vale decir, acusar, como en algún momento lo hizo también la Belén Hidalgo con el Negro Piñera o Pampita con Barrantes”, reveló Sergio Rojas de entrada.

Sobre los motivos de esta decisión, el periodista reveló que: “En este caso Daniela, el argumento sería porque Jorge Valdivia siempre le ha sido infiel por lo tanto sería un divorcio culposo el que ella utilizaría en términos legales”, comenta.

El Mago le cortó la mesada

Eso sí, al parecer surgió un problema en el camino para concretar el divorcio: Daniela Aránguiz estaría con problemas económicos.

“Es multimega hiper millonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez, es más, amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez”, asegura.

En este contexto, es donde Rojas sostiene que por esta razín Daniela estaría acusando públicamente al Mago de no darle apoyo económico a sus hijos, ni para las cosas básicas.

“Efectivamente puede tener mucha plata en caja, pero entiendo que de liquidez no hay nada y por eso le anda diciendo al Jorge públicamente que le cortó la mesada y que no le está dando la plata para el supermercado de los niños”, sentencia el comunicador.