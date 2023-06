Famosos que decidieron no tener hijos por decisión propia

Así como hay parejas que deciden formar una familia con hijos, también hay algunas que prefieren disfrutar de su vida sin niños. Aquí te mostramos que famosos decidieron no tener descendencia.

Rebecca de Alba

La conductora y modelo sufrió las pérdidas de varios bebés; incluso, uno junto a Ricky Martín.

“Sí, quedé embarazada y lo perdimos, digo lo perdimos porque fue un hombre que se involucró absolutamente”, expresó la presentadora a la revista “Caras”.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Los actores conforman una de las parejas favoritas del medio, protagonizando diversas telenovelas, siendo de los más queridos por el público.

Y con ocho años de relación, parecería que el siguiente paso sería formar una familia, pero ella ha declarado que se siente plena así, pues no desea convertirse en madre.

Angelique explicó sus razones en una entrevista con Ricardo Escobar.

“Hoy en día estamos dándonos cuenta que hay una sobrepoblación. Hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad… Creo que hemos crecido con conceptos diferentes, que la sociedad ha marcado que el día más feliz de tu vida va a ser tu boda, y que para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos”, dijo la intérprete.

Kate del Castillo

La protagoniza de “La reina del sur” mantiene una gran relación con sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo, por lo que nunca vio necesario tener descendencia, además, otro de los motivos es que a lo largo de su vida ha enfrentado varias desilusiones amorosas.

«Tengo una familia maravillosa, pero nunca he formado una propia. Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, reveló Kate a la revista “Quién”.