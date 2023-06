Fernando Godoy se refiere a las críticas a “Generación 98″ por ser considerada muy “cuica”

Fernando Godoy está en un muy buen momento gracias a al querido rol de Nachito en “Casado con Hijos”, producción que regresó en gloria y majestad luego de años de ausencia de las pantallas. No obstante, su participación en la sitcom de humor no significa que no recuerde y extrañe al Área Dramática de Mega, donde destacó en otros entrañables papeles.

Cabe recordar que el actor fue parte del elenco de teleseries como “Tranquilo Papá”, “Isla Paraíso” y “Edificio Corona” con personajes muy recordados y que quedan en la memoria emotiva de la audiencia.

Sin ir más lejos, el cabo Railef Huaiquimil fue, con creces, el rol más querido de “Pobre Gallo”, otra de las ficciones donde se robó el corazón de los televidentes, según consigna ADN Radio.

“Me encantaría volver. Estaba ascendiendo a ser uno de los galanes de Mega, y de repente me agarraron y me bajaron”, declaró, muy en su estilo, respecto de un regreso a este formato.

En este sentido, argumentó que “estaría feliz de volver porque es un equipo tremendo, yo a la Quena (Rencoret) la amo, a mis directores, tenemos una relación tremenda. Definitivamente, volvería, ojalá mañana”.

“Generación 98″, ¿muy cuica?

Consultado por el mencionado medio sobre por qué no se le ve hoy en el Área Dramática de la señal privada, Godoy explicó que “hay cosas que son incompatibles, de tiempos y todo. No está en mis manos, pero en algún momento yo sé que volveré”.

Asimismo, el intérprete se refirió acerca de la críticas en redes sociales a “Generación 98″, nueva nocturna de Mega, al ser considerada una historia demasiado “cuica”.

“Me parece que son ficciones y dentro de esa magia hay un montón de posibilidades. Sin duda hay que escuchar al público también, de repente la gente quiere ver otro tipo de historias, pero yo la vi y me pareció espectacular, tremenda, entretenida”, aseguró.

En la misma línea, agregó que “me habría encantado estar ahí, yo sé como trabajan, pero todos están en el derecho de opinar lo que quieran, les guste o no les guste”.