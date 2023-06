Francisco Reyes responde a críticas por repetición de actores: “No pesco mucho eso, en verdad no lo entiendo mucho”

Francisco Reyes está pasando por un momento increíble laboralmente, porque tras el final de “La Ley de Baltazar”, se suman estrenos de dos películas en las que participa y además está en “Generación 98″.

Y en conversación con The Clinic, respondió a las críticas sobre la repetición de actores en las producciones nacional.

“Si a uno no le gusta que esté en la pantalla no lo ve. Los que trabajamos en esto tampoco somos infinitos. Cada uno representa algo, existen castings. Baltazar no lo hace un cabro de 20 años. Si quieren un rostro nuevo en Baltazar, un joven de 20 años… Bueno… No sé… No pesco mucho eso, en verdad no lo entiendo mucho”, dijo el actor.

Y ahora en la nueva teleserie de Mega le da vida a un hombre jubilado que dejó su departamento, para irse a vivir a un hogar senior de adultos mayores.

Respecto a los proyectos futuros, Reyes precisó que “estoy con ‘Generación 98′, además de trabajar en una obra de teatro que tengo desde hace un tiempo, ‘Encuentros breves con hombres repulsivos’, con el Teatro de la Universidad Católica, que se presentará entre agosto y septiembre. Seguiremos en regiones, cuando se pueda. Tengo la intención de llevar Hamlet a sala; aún no está desarrollado, pero debo hincarle el diente. Además, se vienen dos películas que espero estén rondando a fin de año”.