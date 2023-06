“Fue como el match perfecto”: Michelle Adam reveló detalles sobre su vínculo con José Luis Repenning y Priscilla Vargas

Hace un par de meses que Michelle Adam decidió volver a Canal 13 para trabajar junto a José Luis Repenning y Priscilla Vargas en el matinal “Tu Día”. En este contexto, es donde la meteoróloga reveló cómo es su relación con los periodistas fuera de las cámaras.

Cabe recordar que este vínculo surgió hace tiempo atrás cuando compartían en Mega, donde solían estar juntos en el programa “Meganoticias Amanece”.

“Fue como el match perfecto porque con los chiquillos nos hicimos muy amigos en el Mega en un momento que sentíamos como que nadie nos miraba mucho porque estábamos temprano en la mañana en esa época, la gente a lo mejor no se acuerda pero, nadie se levantaba temprano o muy pocas personas, entonces el rating era pequeñito porque nosotros sentíamos que nadie nos miraba, entonces nos hicimos muy amigos en esa época”, confiesa Michelle a TiempoX.

Según las palabras de la profesional, cuando ella recibió el llamado de los ejecutivos de la exseñal del angelito estuvo muy emocionada por volver a compartir con sus amigos.

“Bueno después se vino la Pri después en marzo, después en agosto aproximadamente se vino el Repe y ahí también hubieron muchos cambios en el Mega, entonces después cuando me llamaron yo no me lo podía creer. Hacíamos puras tonteras, si una vez nos tiramos al suelo. Bailábamos, contábamos chistes, el Repe contaba los mismos chistes fomes que cuenta acá, los contaba allá, entonces lo pasábamos bien y ahí nos empezamos a conocer, empezamos a conversar”, señala.

Asimismo, detalló que mientras estaba ocurriendo la pandemia, logró una relación más cercana con el Repe y la Pri puesto que ellos eran los únicos que no usaban mascarilla en el estudio de Mega.

“En aquella época, estaban todos con mascarillas, entonces prácticamente las únicas caras que uno veía era las caras de los conductores, porque todos los demás estaban con mascarilla, entonces se da una cercanía ya por eso y después claramente de estar a aire conversábamos un poco, uno no tenía toda la mañana, pero se daba la instancia para eso”, detalla.

Sobre su regreso al 13, Michelle aseguró que “fue un reencuentro, independientemente de que nosotros nos hayamos visto por ejemplo el día anterior en pauta, cuando yo entré al estudio fue una sensación súper bonita, se generó algo y ahí se demuestra que hay una amistad real, que nos conocemos, nos juntamos fuera de la tele también a pesar de que los tiempos son acotados y escasos, pero los chiquillos son así como uno los ve en televisión, también son detrás de televisión”.

Hasta sus hijos se conocen

Por otra parte, Michelle Adam contó detalles desconocidos sobre cómo es su relación con los animadores fuera de las cámaras, en donde reveló que se han juntado en varias ocasiones y que hasta sus hijos están creando un vínculo.

“Nos hemos juntado muchas veces, nos conocemos los hijos. Los hijos míos con los de Repe y los de la Prisci, una hija de la Pri es más de la edad de los míos, la hija mayor de la Pri es un poco más grande, pero tiene como la edad similar. Nos hemos juntado en los cumpleaños con los hijos, entonces ya nos conocemos, con la familia también, han compartido varias veces”, asegura.

“No nos juntamos a hablar de la tele, hablamos de cualquier otra cosa, no hablamos del trabajo. Lo hemos pasado súper bien y dan ganas incluso de compartir más, pero yo creo que ya uno se va organizando. Ahora incluso, yo creo que hablamos más afuera que en el programa”, enfatizó.

“Aunque estamos todo el programa juntos, en el programa no hay mucho tiempo para conversar porque es todo tan continúo que falta como el tiempo para conversar cosas personales y eso lo hacemos después”, cerró.