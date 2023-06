Paula Luchsinger debuta en novela de CHV tras seis años en el área dramática de Mega: “Ha sido una linda experiencia”

La actriz Paula Luchsinger volverá a las pantallas de la televisión en una nueva apuesta de ficción, pero en esta ocasión no lo hará bajo el alero del área dramática de Mega sino que el de Chilevisión, donde dará vida a uno de los protagonistas en “Dime con quién andas”, la apuesta con la que el canal controlado por Paramount regresa a las teleseries nacionales, en una fecha aún por definir, y en la franja de las 20:00 horas.

Un cambio de aires que la actriz de 28 años asumió con la incertidumbre del desconocimiento de buena parte del equipo técnico y actoral, pero que valora desde la perspectiva del resurgimiento de otra fuente laboral para los profesionales de las tablas.

El debut de Paula en CHV

“Que Chilevisión vuelva a darle espacio a la ficción creo que es muy importante para la industria, para todos los que trabajamos en ella y también para el público. Creo que siempre es bueno que la ficción chilena crezca. Eso le ha dado un espíritu a la teleserie que ha sido emocionante”, señala Paula en conversación con hoyxhoy.cl, medio en el que presentó más detalles respecto del personaje que deberá interpretar en las pantallas de CHV. Bruna Ayala, una joven de 25 años, hermana de la protagonista María Elena Swett (Kari), y quien enfrenta los problemas propios de su generación.

“Los deseos que tiene (Bruna) son muy distintos a los de su hermana, entonces muchas veces chocan. Pero debajo de toda esa coraza hay un personaje súper tierno. Quizás se siente un poco opacada por todo el éxito de su hermana, entonces es un poco incomprendida”, cuenta Paula, quien destaca que el suyo es un personaje que “representa a los jóvenes de hoy”.

Paula Luchsinger es parte del elenco de "Dime con quién andas". Fuente: Instagram @dimeconquienandaschv.

“Definitivamente. Es como otra narrativa del éxito, que está cambiando. Bruna tiene 25 años, se ha cambiado de muchas carreras, no ha encontrado su vocación, trabaja en la sanguchería, vive en la casa de sus papás y no tiene ambiciones mucho más grandes. No tiene como esa línea más exitista que sí tiene la generación del personaje de la Kari, como de ir creciendo”, cuenta la actriz, cuyo personaje lo trabajó sobre la base de jóvenes de esa edad que conoce en la vida real.

“De todas maneras (conozco a una Bruna). Pero cuando estoy pensando en los personajes, más que pensar qué persona lleva la vida de Bruna en este caso, me lleno más de referentes y cómo sería la personalidad. Yo igual tengo 28, entonces no soy de esta generación tan joven, pero creo que evidentemente hay un cambio de paradigma en relación a lo que quieren hacer con sus vidas. Y quizás uno de los cambios es que prefieren vivir la vida más tranquilamente. Pero creo que sigo siendo de la otra generación”, confiesa Luchsinger, quien afirma que esta nueva experiencia laboral, en otro canal, ha sido de “mucho aprendizaje”.