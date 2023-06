“Rotería nivel Dios”: Emprendedores revelan nuevos antecedentes tras canje de Raquel Argandoña

Hace unos días, una emprendedora y diseñadora de vestuario dejó en evidencia a Raquel Argandoña, al revelar públicamente que la estilosa chaqueta que estaba usando en el programa “Tal cual” era “canje” y no pagada como ella había asegurado.

Fue Jordi Castell, quien le pidió el dato, a lo que Argandoña le contestó que “soy un poco exclusiva”, para evitar decir de dónde la había sacado. “Si esta la pagué”, le explicó, todo en un ambiente de humor.

[ Diseñadora dejó de mentirosa a Raquel Argandoña: “Perdón pero esta chaqueta la hice yo y fue CANJE!, gracias” ]

Sin embargo, a la emprendedora no le pareció para nada de gracioso y quiso dejar en claro, que ella fue quien la confeccionó, ya que La Quintrala no quiso mencionarla, a pesar que era “canje”.

“Perdón pero esta chaqueta la hice yo y fue CANJE!, gracias”, explicó la diseñadora gráfica Jane Lavanderos, quien se dedica a la intervención de chaquetas (@loveandtherock).

Y tras eso, surgieron nuevos detalles, puesto que la periodista Paula Escobar se comunicó con la cuenta de Instagram, quienes les explicaron el por qué del enojo de la animadora de TV+, desclasificó en el live de Instagram “Que te lo digo”, junto a Sergio Rojas y Luis Sandoval, las nuevas contrataciones de Zona Latina.

Argandoña pidió otro canje

“Me dicen que esto ya fue de una rotería nivel Dios, porque Raquel Argandoña habría pedido nuevamente canje. De nuevo contacta a @loveandtherock y les dice ‘¿oye si me pasan otra chaqueta?’”, a lo cual le habrían respondido que “lamentablemente” no podían hacer otro canje, porque necesitaban generar ingresos.

A raíz de esto, aseguran que “Raquel Argandoña no les habló más, no les dijo nada. Entonces, probablemente se enojó con los emprendedores, porque no quisieron darle el (segundo) canje que ella pidió, según lo que me informan”, contó Paula Escobar.

Publimetro se contactó con Raquel Argandoña para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.