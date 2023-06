Vale Roth revela que su hija no podrá ser dada de alta por una insuficiencia respiratoria

Vale Roth se convirtió en mamá este viernes recién pasado y todo bien hasta el sábado. Junto a su marido Miguel de la Fuente comunicaron a través de Instagram que su hija Antonia no se podrá ir a la casa aún ya que tiene una “especia de inmadurez respiratoria”.

“Está con una frecuencia alterada, pero no ha traído problemas, oxigena normal, pero no se puede ir a la casa porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal, pero no es nada grave, tiene que está en observación”, contó el ortodoncista.

De la Fuente agregó que la recién nacida “no tiene agua en el pulmón” y junto a su esposa, pidió a sus seguidores que “por favor recen por ella, para que se recupere pronto y se vaya con nosotros”.

En otro video la influencer precisó que está muy sensible y que ha llorado mucho, pero de todas formas decidieron dejarla en la clínica hasta que se recupere, “voy a esperar los días que sean necesarios”.