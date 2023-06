Virulento cruce entre Mariana e Irene en “Juego de Ilusiones” es celebrado en redes sociales

El capítulo de este lunes de “Juego de Ilusiones” finalizó con una virulenta discusión y enfrentamiento entre Mariana e Irene, tras la detención de Javiera y Joaquín por efectivos policiales.

Cabe recordar que los jóvenes fueron aprehendidos por funcionarios de la PDI al ser sindicados como integrantes de una red de comercialización de articulos robados, cumpliendo ellos el papel de repartidores.

Esta acción policial suedió luego de la denuncia de Pascual, el misterioso sujeto que le compró joyas a la pareja, quien dio aviso a las autoridades con el fin de hacer caer a la familia Mardones Nazir.

A continuación, Javiera y Joaquín fueron conducidos al cuartel policial en una tensa escena, con Camila y Sofía pidiendo a gritos explicaciones por lo que les ocurría a su hermana.

Es más, el hecho llegó a los oídos de Mariana e Irene cuando veían el noticiero, para rato después ser visitadas por la PDI en busca de indagar en el ilícito.

Mariana al fin encara a Irene

En la casa Mardones Nazir, los efectivos policiales conversaron con ambas, e incluso interrogaron a la madre de Guillermo acerca de si estaba enterada de que su strip center era una fachada para el comercio de especies robadas.

Una vez que se retiraron los detectives, Mariana encaró a Irene, quien le reveló que el autor intelectual del ilícito era nada menos que su pareja.

No obstante, la madre de las hermanas Mardones Nazir no creyó del todo a la esposa de Mario e inquisitiva le preguntó: “¿Quién me dice que tú no estás metida en todo esto?”.

El desenlace del capítulo 104 de “Juego de Ilusiones” fue ceebrado por los televidentes, quienes aplaudieron que al fin el rol de Carolina Arregui comience a abrir los ojos con respecto a las veraderas intenciones de la villana.

De hecho, en el avance del próximo episodio queda al descubierto que Mariana continúa desconfiando de la esposa del sastre, al punto que le solicita que se vaya de la casa. Irene, por su parte, intentará manipularla con el gran secreto que le cubre: el secuestro de Julián en el sótano de la vivienda.