¿Está en la quiebra o sí guardó para mantener a Clara Chía?: esta es la ‘fortuna’ de Piqué

A pesar de que existe un especial rechazo por él, todavía hay quienes se preguntan ‘Quién es más rico Shakira o Piqué?, pues ante la develación de la fortuna de Lewis Hamilton se generó esta inquietante interrogante.

Sobre todo, porque en varias oportunidades se ha indicado que el español estaría en una de las etapas más duras de su vida profesional, pues su empresa Kosmos estaría a punto de quiebra, tal y cómo lo ha indicado el periodista Jordi Martin en sus reportes.

Jordi Martin ‘destapó la olla’: reveló la fecha en la que Shakira y Piqué se separaron Fotos: @shakira @jordimartinpaparazzi / Agencias

Y a esto se le suma que tras su separación con la colombiana, no hay quien quiera asociarse a él, ya que no lo consideran confiable ni grato, pues siempre “usó” como mediadora a su ex para concretar varias sociedades o alianzas con las que ya no cuenta.

¿Quién es más rico Shakira o Piqué?

Hasta ahora se conoció que Shakira posee una fortuna que ronda los 300 millones de dólares, mientras que Piqué es de tan solo 80 millones de dólares.

Esta impactante y muy notable diferencia de montos fueron revelados por el portal Celebrity Net Worth. Ahí indican que el exfutbolista perdió mucho dinero en sus infidelidades y tras su salida del Barcelona.

Shakira y Piqué Atacan al futbolista por su comportamiento con sus hijos en sus vacaciones (@shakira / @3gerardpique/Instagram)

Pero, ese dinero podría sufrir algunas bajas, ya que 24 millones de dólares estarían siendo investigados, pues ingresaron por “comisiones” tras llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, tema que le traído complicaciones

Y es que la fiscalía española está detrás de este caso popr considerar que hubo irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la gestión de Luis Rubiales.

Esto sumado a los gastos que ha tenido desde la creación de la Kings League, le podría estar afectando sus ingresos, por lo que las teorías de quiebra argumentadas por el paparazzi Martin podrían ser verdad.

Solo queda esperar si Piqué logra acertar en algún negocio que le devuelva la liquidez a Kosmos y a su capital para ser igual o más rico que Shakira o hasta el mismo Hamilton quien posee 283 millones de dólares en su cuenta.