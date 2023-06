“Juego de Ilusiones”: Javiera revela detalles del robo y Mariana duda aún más de Irene

El capítulo de este martes de “Juego de Ilusiones” estuvo signado por las repercusiones tras la detención de Javiera y Joaquín por la venta de joyas y especies robadas.

Cabe recordar que los jóvenes fueron aprehendidos por el negocio fraudulento luego de que Pascual los delatara a la policía. El misterioso hombre se busca hacer caer a la familia Mardones Nazir.

Luego de la detención, Mariana encara a Irene y la última argumenta que Guillermo sería la cabecilla del ilícito y su nieto sólo un empleado en estas actividades delictivas. Ahora bien, la hija de Nadir se enterará de una versión distinta en el próximo episodio, tal como revela el adelanto.

El supuesto liderazgo de Guillermo en el negocio impacta a la madre de las hermanas Mardones Nazir, quien no creyó del todo la participación del hermano de Julián. “¿Quién me dice que tú no estás metida en todo esto?”, replicó.

Irene mencionó que le extrañaba su actitud, pero Mariana no cayó en el juego y le “aconsejó” abandonar su casa y que volviese con su familia, en búsqueda de preservar el espacio íntimo.

Javiera revela detalles importantes del robo

La madre de Guillermo no lo toma nada de bien. Tatará de encontrar otra forma de permanecer en ese hogar, al tiempo que Mario se debate entre la vida y la muerte.

Sin embargo, el regreso de Javiera a casa tras su detención causó que Marinana despertara aún más sospechas sobre Irene.

En el anticipo se aprecia que la hija de Nadir le solicita detalles del papel de Guillermo en la venta de artículos robados, suposición que la joven estudiante de veterinaria descarta de forma absoluta.

Es más, la hermana de Sofía enfatizó en la inocencia del hombre y argumentó que ella optó por ser parte del ilícito justamente el tío de Joaquín no estaba involucrado, siendo un asunto entre los dos.

Ante estos hechos, Mariana vuelve a dudar de Irene. Cabe señalar que las verdaderas intenciones de la esposa de Mario es apoderarse de toda la fortuna de la familia.