“Me parece más valioso y potente su mensaje de prevención”: Pollo Valdivia expresó su apoyo a Claudia Conserva tras críticas sobre documental

Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia decidió alzar la voz tras las críticas al documental de Claudia Conserva, debido al lenguaje que utilizó la animadora para referirse a su fuerte lucha contra el cáncer.

El rostro de TV+ se refirió a esta situación en una conversación con la Revista Ya: “Hay muchos talibanes que quieren respuestas. Y estos son asuntos muy misteriosos; la medicina, la ciencia, si bien ha avanzado una barbaridad, tiene límites. Yo lo hablé con médicos y oncólogos. (…) A mí me molesta la gente que dice, no. Eso no es así. Ok, puede que no, pero déjale margen a la posibilidad, porque si alguien le prende una velita al santo no sé cuánto… ¡dale! Puede que yo no crea, pero dale si te sirve. Me parece una tontera semántica esta discusión: si la Claudia, que es la enferma de cáncer, quiere referirse al cáncer como ella quiera, ¡que lo haga! ¿Por qué tiene que salir gente alegando?”, argumentó el esposo de Claudia.

En ese sentido, el periodista le preguntó respecto a que muchas personas consideran que no es así, a lo que Pollo respondió: “Cuando alguien tiene cáncer, ¿por qué hay que preocuparse del lenguaje? ¡Ya suficiente tiene la enferma con su cáncer! Me parece más valioso y potente su mensaje de prevención”, aseguró.

En la misma línea, aprovechó de responder a las críticas de algunas personas tras la transmisión de “Brava” en TVN: “está bien discutir, porque estos temas son tabú, no tenemos cultura de muerte ni de enfermedades graves. Le tenemos miedo a la gente calva”, sostuvo.

“Este debate que se abrió es saludable, pero tiene que ser optativo: no puedo condenar a alguien que siente esto como una guerra”, agregó.

“Ella dijo: ‘Soy una guerrera, yo voy a combatir’. Lo asumió como a ella le sirvió, y esa libertad no la pueden pasar a llevar. Porque, al final, tienes cáncer. Y si tienes suerte, vas a sobrevivir, y si no tienes suerte, vas a morir. Esa es la línea”, reflexionó el animador de Toc Show.