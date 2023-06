Pedro Pascal recordó humillación sufrida en una carretera: un tipo escupió su automóvil

El actor chileno Pedro Pascal reveló un tenso momento vivido junto a su hermana en un autopista en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando un conductor le escupió en una ventana de su automóvil.

El intérprete de Joel en “The Las of Us” conversó con Steven Yeun, partícipe de importantes producciones como “The Walking Dead”, para un episodio de “Actors on Actors”, programa televisivo de la revista Variety, instancia en la que relató la que él denomina “historia de ira en la carretera”.

“¿Cuántas personas te han contado sus historias de ira en la carretera? Porque yo tengo una”, le comentó Pascal al actor de origen asiático, quien le solicitó que narrara los detalles, según recoge Chilevisión.

El responsable de encarnar al Mandaloriano inició su relato detallando que estuvo en su vehiculo de 11 a 23 horas, motivo por el cual considera que ése fue el error.

“Le corté el paso a alguien para quitarme del camino. No quería causar un accidente, pero vi una oportunidad, me metí y esta persona realmente no quería que hiciera eso”, explicó.

El altercado sucedió cuando Pascal dejó atrás al conductor: “Me salí de su camino y luego entré en el carril de giro a la izquierda y él estaba tocando la bocina. Mi hermana pequeña estaba a mi lado en el asiento del pasajero”.

Tras lo insistentes bocinazos del sujeto, la hermana de Pedro dijo con estupor “Oh, Dios”, y ambos se dieron cuenta de “una gran gota de saliva, como si un efecto visual lo hubiera puesto allí”.

Los heramanos Pascal quedaron estupefactos frente a la reacción del conductor. “Simplemente goteaba por el costado de la ventana del pasajero y mi hermana estaba como ‘¡Mierda!’”, sostuvo el actor.

Steven Yeun le consultó acerca de cómo actuó ante ese hecho, frente a lo que Pedro reconoció que “estaba en shock. No provocó ningún tipo de ira en mí”, más alla de que considerara que el tipo había “cruzado la línea”.

“Absolutamente me humilló, me sorprendió, me asustó un poco, me molestó. No me hizo enojar y yo, ya sabes, me enfado rápidamente”, admitió el intérprete chileno- estadounidense.