Quién es la modelo que fue captada en cita con Hamilton mientras Shakira estaba en Colombia: ¿ya la engaña?

Las cosas entre Shakira y el piloto Lewis Hamilton parecen ir muy en serio y de hecho una fuente confirmó a People que están saliendo y están felices.

Sin embargo, muchos de sus fans no confían en el piloto, pues aseguran que tiene mala reputación y podría hacerle lo mismo que Piqué, engañarla con otra.

Y parece que, aunque apenas van comenzando, Hamilton estaría viendo a otra mujer, y tuvo una cita recientemente, mientras Shakira estaba en Colombia con su padre.

Te recomendamos: “Le dio en el hígado a la bruja”, la reacción de madre de Piqué al regreso de Shakira a Barcelona y de vecina

La modelo con la que Hamilton fue captado en una cita mientras Shakira estaba en Colombia

A través de Twitter han circulado imágenes de Lewis Hamilton teniendo una cita con la modelo brasileña Juliana Nalu, de 25 años.

Esto habría ocurrido este fin de semana, justo mientras Shakira estaba en Colombia con su padre, quien fue operado, por lo que critican al piloto.

Para los que se preguntan que hago yo escribiendo sobre esto, se los explico fácil, los fans de la cantante se meten en la vida de Gerard y Clara, yo me meto en la vida de su idola. Con la misma moneda. Punto. 👇😘 pic.twitter.com/8D7VZKWwsK — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 13, 2023

En las fotos se ve al piloto con la modelo en un restaurante, y aunque no publicaron fotos juntos, sí lo hicieron por separado y la decoración del local, las sillas y cortinas dejaron en evidencia que estaban juntos.

Esto sin duda ha molestado a los fans de la cantante, pues ella acaba de salir de una infidelidad, y le costó mucho superarla, como para sufrir lo mismo con Hamilton.

“No pero este va a ser peor que Piqué”, “uy no Shakira huye de aquí”, “Hamilton teniendo a una reina y va y se busca otra, no la merece”, “ay Hamilton no sabes lo que acabas de perder”, “este tipo nunca me inspiró confianza, es peor que Piqué y ya eso es mucho decir”, y “defitinivamente los hombres buenos ya no existen que decepcion”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta ahora la cantante y el piloto no han sido captados de nuevo juntos, pero los fans le piden a Shakira que se aleje de él, pues merece algo mejor.

Te recomendamos: ¡Con las manos en la masa! el “show” que armó Clara Chía al ser captada en clínica estética: “se puso nerviosa”

Quién es la modelo captada con Lewis Hamilton

La modelo que fue captada con Hamilton se llama Juliana Nalu, tiene 25 años y tiene más de 958 mil seguidores en Instagram , donde enamora con su belleza.

La joven no solo es hermosa, también es amante de los animales, de la naturaleza y los viajes y triunfa como modelo de importantes marcas.

Juliana, quien fue novia de Kanye West, fue captada con Hamilton en enero pasado en un jacuzzi, mucho antes que comenzara su relación con Shakira, y además, intercambian likes en sus rede sociales.