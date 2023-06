Christell Rodríguez pasa el aviso tras ser eliminada de “Aquí se baila”: “Quizás me vuelvan a ver haciendo otra cosa... sin duda me van a ver”

En un nuevo capítulo de “Aquí se baila” cinco parejas se la jugaron bailando y siendo evaluados por el jurado compuesto por Karen Connolly, Aníbal Pachano y Neilas Katinas –la nota de Neilas secreta-, para terminar con una dupla, la peor evaluada, siendo eliminada.

Los primeros en presentarse fueron Emmanuel Torres y Francisca Pemara, quienes bailaron “Thinking out loud”, de Ed Sheeran. Tras su presentación, y haciendo referencia a la canción que bailaron, Emmanuel le “pidió matrimonio” a Francisca, a lo que ella dijo de inmediato que sí.

La segunda pareja en bailar fue la de Francini Amaral y David Sáez, quienes interpretaron “Bad romance”, de Lady Gaga, en tacos y usando abanicos. Tras su presentación, la brasileña sostuvo que David fue su maestro para practicar esta coreografía con tacos tan agudos. “Los lifts son súper difíciles con tacones, pero tuve un maestro que me enseñó”, dijo Francini. Por su parte, David confesó que actualmente se encuentra separado de su marido, con quien se comprometieron en la primera temporada del programa, hace un año.

A continuación, Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra bailaron “La llorona”, de la película “Coco”, ella caracterizada como Frida Kahlo y haciendo uso de una falda larga en altura. Tras su presentación, Rodrigo contó que además de bailar se está dedicando a la costura. “En la pandemia tenía mucho tiempo, necesitaba estar haciendo algo, entonces mientras mi abuela no estaba en la casa le ocupaba las máquinas de costura”, dijo.

Los siguientes fueron Tomás González y Janisse Díaz, quienes bailaron “Volare”, de Gipsy Kings. El gimnasta explicó que fue su primera vez haciendo flamenco. “Nunca había hecho ni medio paso de este tipo de baile y tuvimos que prepararlo con poco tiempo, así que ensayando y ensayando”, manifestó. Al respecto, Janisse dijo que admira a Tomás porque, para no ser bailarín, ha hecho todos los ritmos.

Finalmente, Janis Pope y Gianfranco Polidori bailaron el tema principal de “La lista de Schindler”, de John Williams, contando la historia de una madre que pierde a su bebé en un campo de concentración. Tras la impactante presentación, y el aplauso cerrado de los presentes, la ex “Protagonistas de la fama” contará que usó el chaleco de su pequeño hijo Vitto, de sólo 13 meses, para la coreografía. “Fue difícil, ya cuando pensamos la idea lloramos, nos emocionábamos y nos conmovíamos al sólo escuchar la música. Decidimos qué contar de esta parte de la historia de la humanidad que ojalá nunca se vuelva a repetir ese horror. Nos costaba, pero yo soy de la idea de que cuando perdemos la memoria repetimos las historias, entonces nunca hay que perder la memoria, menos con algo así”, sostuvo la participante.

Ya con las 12 presentaciones de la semana finalizadas, se revelaron las notas secretas de Neilas, mostrando que los mejor evaluados fueron Janis y Gianfranco, Fernanda y Rodrigo, y Kike y Melissa, todos ellos con 28 puntos. Los más bajos, en tanto, fueron Hernán y Fran, y Emmanuel y Fran, con 21 puntos, y Christell y Luciano, con 18.

En la batalla final, Hernán bailó 45 segundos de “It’s All Good”, de MC Hammer, luego Christell bailó “Set Me Free, Pt. 2″, de Jimin, y Emmanuel interpretó “Unsteady”, de X Ambassadors. Tras la deliberación del jurado, la nueva eliminada fue Christell Rodríguez.

“La gente no tiene idea de todo lo que hay detrás de esto y del lindo grupo que se ha formado. Soy afortunada de haber vivido esta experiencia dos veces. Quizás me vuelvan a ver haciendo otra cosa... sin duda me van a ver”, indicó, emocionada, la cantante sobre su paso por el programa, donde ya estuvo hace un año en la primera temporada.